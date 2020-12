Jak licealista może zarobić 10 000 złotych? Bardzo prosto. Wystarczy wygrać konkurs Najlepszy Młody Mówca, którego eliminacje właśnie się rozpoczynają. Patronem medialnym konkursu jest Wirtualna Polska, zaś jego organizatorem Fundacja Akademia Retoryki.

Konkurs ma wyłonić najlepszych mówców spośród uczniów szkół średnich. Co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział? Wystarczy nagrać 2 minutowe przemówienie na dowolny temat i wysłać filmik na adres konkurs@akademiaretoryki.pl. Do filmu należy dołączyć oświadczenia i zgłoszenie, które można znaleźć na www.akademiaretoryki.pl

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Eliminacje trwają do 31 stycznia 2021 roku. Filmy przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa wybierze 10 najlepszych przemówień. Ich autorzy wystąpią w uroczystym finale, który odbędzie się Warszawie w kwietniu przyszłego roku. Tym razem mówcy wygłoszą dłuższe przemówienia na temat zadany przez Akademię Retoryki. Finalistów na bieżąco – podobnie jak w programach z gatunku talent-show – oceniać będzie Jury złożone z trenerów wystąpień publicznych oraz znanych dziennikarzy. Całość będzie efektownie realizowana i transmitowana w Internecie. Sceneria może onieśmielać młodych mówców, ale o to też chodzi. Finaliści muszą być w stanie przełamać lęk przed wystąpieniem publicznym. A nie jest to łatwe, o czym wie doskonale każdy, kto musiał przedstawić prezentację przed szerokim audytorium.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Zwycięzca otrzyma nie tylko 10 000 złotych, ale i pamiątkową statuetkę. Nagroda za drugie miejsce to 5000 złotych, a za trzecie 3000 złotych. Nagrody zapewniają partnerzy konkursu: PKN Orlen i PKO Bank Polski.

Finał będzie poprzedzony warsztatami z najlepszymi w Polsce ekspertami od wystąpień publicznych i argumentacji. Uczestnicy dotychczasowych trzech finałów podkreślali, że zajęcia przygotowujące do finałowych wystąpień były równie cenne, co nagrody jakie można wygrać w konkursie.

Czemu ma służyć konkurs? To wyjaśnia Igor Zalewski, twórca Akademii Retoryki: Chcemy osiągnąć dwa cele. Po pierwsze promować wśród młodzieży dobre wzorce dyskusji, których – niestety – jest niewiele w życiu publicznym. Po drugie pokazujemy, że retoryka nie jest umiejętnością anachroniczną, lecz nowoczesną. Każdy z nas ciągle staje w życiu przed wyzwaniem, by przekonać kogoś do swoich racji. Przekonujemy w pracy, szkole, polityce i życiu prywatnym. Kto to potrafi, temu po prostu lepiej się żyje.