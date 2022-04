Najlepsze książki piłkarskie na wiosnę. Sprawdź, co warto przeczytać

2. Zbigniew Boniek. Mecze mojego życia - Zbigniew Boniek i Janusz Basałaj

Pozostajemy we włoskich klimatach, bo to właśnie w słonecznej Italii jeden z najwybitniejszych zawodników w historii polskiej piłki spędził najlepsze lata swojej kariery. Ta pozycja to wspaniała podróż w przeszłość. Opowiada o czasach młodości Zbigniewa Bońka, kiedy jako nastolatek wybierał się na wagary tylko po to, by jeszcze więcej grać w piłkę. Były prezes PZPN ujawnia także nieznane dotąd fakty z jego życia: konflikt z majorem Wojska Polskiego czy okoliczności otrzymania talonu na samochód. Kibice poznają również kulisy legendarnego meczu z Niemcami z 2014 roku oraz czynniki, które zadecydowały o wyborze Adama Nawałki na selekcjonera kadry. Książka napisana została wspólnie z Januszem Basałajem, wybitnym dziennikarzem sportowym, który towarzyszył Zbigniewowi Bońkowi podczas wielu przedstawionych w niej wydarzeń.