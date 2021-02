MUZYKA KLUCZEM DO ZROZUMIENIA ŚWIATA

Ta książka zrodziła się z fascynacji Birmą i umiłowania muzyki. Daniel Manson zaczął ją pisać, gdy prowadził badania nad malarią jeszcze jako student medycyny na granicy tajlandzko- birmańskiej. Pewnego dnia autor popłynął łodzią na północ do miasteczka Mae Sam Leap. Wśród porośniętych lasem brzegów rzeki usłyszał „dziwny dźwięk”. To były odgłosy rozstrojonego fortepianu. Kilka usłyszanych akordów stało się bezpośrednią inspiracją do napisania powieści. Daniel Manson stworzył wirtuozowski utwór osadzony w czasach wojen brytyjsko-birmańskich. Głównego bohatera, londyńskiego stroiciela fortepianów, rzucił w centrum konfliktu geopolitycznego, ukazując przy tym zakusy wiktoriańskiej Anglii, która chciała sobie podporządkować całość ziem birmańskich.

Edgar Drake, główny bohater powieści, na zlecenie brytyjskiego Biura Wojny rusza w podróż przez Europę i Indie, by w środku dżungli zreperować i nastroić fortepian. Erard z 1840 roku należał do ekscentrycznego majora Antony’ego Carrolla, który do racji Imperium Brytyjskiego chciał przekonywać miejscowych mieszkańców poezją i muzyką. 41-letni stroiciel, precyzyjny w swoim fachu i przyzwyczajony do uporządkowanego londyńskiego życia, szybko stroi fortepian, lecz urokliwa okolica każdego dnia coraz bardziej go zniewala, zatrzymując na kolejne. Zauroczony egzotycznym krajem i ludźmi innej kultury Edgar nie potrafi – a może nie chce - znaleźć drogi do domu…