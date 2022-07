Może odebrać ci życie, ale bez niego też wkrótce czeka cię śmierć.

Nina staje przed trudnym wyborem, przystąpienie do programu medycznego wiąże się z dużym ryzykiem, ale bez niego także niedługo czeka ich śmierć. Jest też ktoś, kto za wszelką cenę pragnie nie dopuścić do ich udziału w projekcie. W głowie Niny rodzi się pytanie: a co jeśli to nie złe warunki ani procedura medyczna są dla nich największym niebezpieczeństwem...?