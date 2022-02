"Morderstwa w Suffolk"

Na koniec nie sposób nie zapytać, skąd bierze się, Twoim zdaniem, ta nieustanna fascynacja kryminałami?

Crime fiction is not about crime – fikcja kryminalna to nie to samo co przestępstwo. W tym wszystkim chodzi o charakter zdarzenia. Jeśli ktoś kogoś zamorduje, natychmiast się tym interesujesz. To szybki sposób na rozpoczęcie zadawania pytań. Dlaczego ten mężczyzna zabił tę kobietę? Czego się bała? Co wiedziała? Świat kryminałów jest światem tajemnic i oferuje możliwość zerwania zasłon i spojrzenia na ludzkie życie. To bardzo ludzka cecha. Interesują nas inne osoby. Żaden inny gatunek literacki nie pozwala na zadawanie tylu pytań, jak powieść kryminalna właśnie.