Młodzieżowy świat ważnych spraw w powieściach Ewy Nowak

"Nie do pary" to nie tylko książka o nastoletnich miłościach i rozczarowaniach. Tłem do "wybryków" Alka jest jego rozpadająca się rodzina i fakt, że chłopak traci poczucie bezpieczeństwa, co na pewno wpływa na to, w jaki sposób się zachowuje. W powieści można prześledzić drogę, jaką chłopak pokonał, by wreszcie zrozumieć, co jest dla niego najważniejsze w życiu.