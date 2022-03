Mauro F. Guillen 2030. Jak ścieranie się najwyraźniejszych dzisiejszych trendów przekształci przyszłość wszystkiego

Rozdz. 6 Więcej telefonów komórkowych niż toalet.

Ten tytuł dobrze ilustruje kolejny trend i zarazem paradoks cywilizacyjny, ale przede wszystkim jest odniesieniem do problematyki kreatywnej destrukcji. W roku 2030 zmiany technologiczne wprowadzą nas w nową rzeczywistość, w której będzie więcej narzędzi technicznych wszelkiego rodzaju niż ludzkich mózgów, oczu i rąk do pracy. Jak pisze Guillen, każda technologiczna fala dysrupcji wywołuje w nas iluzję, że technologia uwolni nas od naszych problemów – dużych i małych. I choć to iluzja, Autor zgadza się z Schumpeterem, że "kreatywna destrukcja to fundamentalny impuls, który utrzymuje kapitalistyczny motor w ruchu i fundamentalny fakt kapitalizmu". Nie pomija jednak analizy problemów etycznych i psychologicznych związanych ze Sztucznymi Inteligencjami (AI) i Wielkimi Danymi (Big Data).