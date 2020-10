Malcolm XD: "Może kiedyś, za ileś tam lat, ktoś mnie wystalkuje"

30 września swoją premierę w księgarniach miała "Edukacja", druga powieść Malcolma XD. Rozmawiamy z autorem o tym, w jak dużym stopniu nowa książka jest inspirowana prawdziwymi historiami oraz o tym, czego zazdrości Szczepanowi Twardochowi.

Jacek Dziduszko: Cieszę się, że trzymam w dłoniach egzemplarz przed korektą – to wydaje się szczególnie ważne w przypadku twórcy, który debiutował w internecie, gdzie język rządzi się trochę innymi prawami. Czy wydawnictwo sporo ingeruje w ostateczny kształt tekstu?

Malcolm XD: Ten egzemplarz, który masz, jest już po pewnych zmianach, ale jeszcze nie jest finalny. Przy pierwszej książce pierwotna korektorka podesłała jakieś 3 tys. zmian, przeczytaliśmy może z 30, i stwierdziliśmy, że nie o to chodzi. Kolejna korekta to było już raptem kilkadziesiąt zmian.

Największa bój był o stosowanie kapitalików jako cytatów – zawsze robiłem wielkie litery pisząc do netu, cytując jakiegoś bohatera. To jest dość niestandardowa metoda, ale udało mi się to przewalczyć – taki mam styl. Czasami w pierwotnej wersji tekstu pojawiało się jakieś sformułowanie, które samo w sobie jest niepoprawne gramatycznie lub stylistycznie, ale w takiej właśnie wersji funkcjonuje w internecie…

Jak "Dobrze że zdech"?

Na przykład. Wtedy redaktorzy zaznaczali w komentarzu, czy to tak stoi specjalnie, czy jest do zmiany, no więc ja odpisywałem, że tak właśnie brzmi w oryginale, więc ma zostać. Także jednym słowem: nie ma w wielu zmian.

A dlaczego książkę, która opowiada o mafii reprywatyzacyjnej, zatytułowałeś "Edukacja"?

Podobnie jak poprzednia książka, ta również jest dość silnie osadzona w moim prawdziwym życiu. A dla mnie prawdziwą edukacją życiową było zdobywanie doświadczenia w różnych miejscach. Tytuł jest "Edukacja", bo wymyśliłem sobie dość wcześnie, że być może pierwsze książki będą zatytułowane na "E" i miały tyle samo sylab.

Trochę jak płyty Varius Manx: Emu, Elf, Ego…

No tak. Ale "edukację" też można rozumieć jako "szkołę życia", a tym wszystkim były dla mnie te doświadczenia, które opisuję w książce.

Ale dlaczego pomijasz całkowicie czas studiów – z czego zresztą nie bardzo chcesz się tłumaczyć w książce?

Bo na studiach nie za wiele się nauczyłem. Może inaczej: pewne podstawy, które wkuwałem, są mi dalej przydatne w "normalnej" pracy, o czym nie chcę za wiele mówić z uwagi na anonimowość, więc to nie był czas kompletnie stracony.

Na potrzeby książki pozmieniałem nieco chronologię – to nie było tak, że na studiach nic nie robiłem, a potem nagle poszedłem do roboty, tylko trochę się to nakładało, więc jest to zabieg czysto fabularny. Ale też nie chciałem robić książki o melanżach w akademikach czy juwenaliach, bo to dość oklepany temat – chciałem się skupić na czymś innym.

Wspomniałeś, że fabuła jest oparta o prawdziwe doświadczenia. Każdy rozdział można traktować trochę jako osobną anegdotę, osobną historyjkę… Może zdradzisz, które z nich rzeczywiście miały źródło w rzeczywistości?

Każdy rozdział jest oparty na jakiejś prawdziwej historii. W niektórych prawdziwe jest 70 proc., w innych 20-30 proc. Niektóre rozdziały są też złożone z kilku realnych zdarzeń. Tak jest np. z tym, w którym Malcolm wyrusza pod Warszawę do dziewczyny dilera klefedronu – to jest zlepek różnych historii, które rozegrały się w różnym czasie.

Nie musiałem tam za wiele wymyślać – może tyle, że typ napier... głową nie w okap kuchenny, a w rzeczywistości w kaloryfer, co ze względu na większą twardość żeliwa, niż blachy jak w książce, miało ujmując delikatnie mniejszy potencjał komediowy.

Moim ulubionym momentem w książce jest chwila, w której bohater, wspólnie z Notariuszem i Prezesem, wpadają do mieszkania niegdysiejszego krezusa i cała trójka musi go ściągnąć z kanapy. Takich momentów – groteskowych, turpistycznych, po prostu obrzydliwych – nie było w debiutanckiej "Emigracji". Myślisz, że pójście w takie klimaty, dla mnie prześmieszne, ale dla innych być może odpychające, przysporzy ci nowych czytelników?

Jakkolwiek rebeliancko by to nie zabrzmiało: nigdy nie zastanawiam się, do kogo dany fragment trafi, a do kogo nie. Po prostu piszę, co mi spod palców wyjdzie. W tamtych czasach, o których opowiadam, w zasadzie czasami nawet i dziś, spotykam ludzi, którzy swego czasu mnóstwo zarabiali, a potem się to wszystko jakoś spierdoliło.

Ten temat przewinął się już zresztą w jednej paście, która była tylko na fanpejdżu – tej, w której jako monter kablówek jadę pod Warszawę na posesję matki z synem, która widać, że kiedyś musiała być warta mnóstwo siana, ale potem wszystko zaczęło podupadać.

Murek zaczął zarastać mchem, grunty pod kortem tenisowym zaczęły gnić etc. W historii Bogusiaka chciałem zawrzeć jakiś morał – o tym, że pozycja społeczna może być czymś nietrwałym.

A dlaczego ten fragment ma aż tak hardkorowy charakter?

Wydaje mi się, że z ogólnego zafascynowania upadkiem i przemijaniem. Ciężko byłoby mi wskazać jakieś konkretne inspiracje literackie… Inspiracją było raczej samo życie.

W wywiadach opublikowanych przy okazji premiery debiutanckiej powieści mocno kładłeś nacisk na swoją anonimowość. Tymczasem książka była ogromnym sukcesem – mógłbyś na fali jej popularności wypłynąć jako najmłodsza gwiazda rodzimej literatury i czerpać z tego zyski – w sensie czysto ekonomicznym. Mógłbyś przecież tańczyć z gwiazdami, oceniać uczestników w "Mam Talent" czy reklamować drogie garnitury jak Szczepan Twardoch.

Zabawne, że wspominasz o Twardochu. Opowiem krótką anegdotkę: jak wychodziła moja pierwsza książka, to w tym samym czasie Twardoch zaczął reklamować odzież z Bytomia. No i moja stara wraca z centrum handlowego i mówi: "Ty, patrz, Malcolm, ten Szczepan Twardoch, co jego książkę mamy w domu, to teraz garnitury reklamuje… Może weź tam poproś w tym wydawnictwie, żeby ciebie też dali do takiej reklamy? Taki przystojny kawaler z ciebie".

Póki co jednak, co nie było celowe, to, że jestem anonimowy, że stworzyłem trochę tajemniczą postać autora, który na spotkaniach pojawia się tylko w formie awatara albo automatu do gry itd. - to wszystko okazało się niezamierzenie całkiem dobrą opcją PR-owo.

Trudno powiedzieć, ile egzemplarzy sprzedałoby się, jeśli od początku podpisywałbym się swoim nazwiskiem i jak ujął to w jakimś wywiadzie Boguslaw Linda, "świecił ryjem". Może kiedyś, za ileś tam lat, jeśli wydam powieść pod swoim nazwiskiem, albo ktoś mnie wystalkuje i ujawni, to porównamy, czy sprzedaż będzie równie dobra.

Myślisz, że cię kiedyś zdemistyfikują jak Banksy'ego, i wylądujesz na Pudelku?

To chyba Kinga Rusin powiedziała w telewizji śniadaniowej w rozmowie z Michałem Tylką (reżyser "Fanatyka" na podstawie głośnej pasty Malcolma XD – przyp. JD), że ten Malcolm to taki polski Banksy i to chwyciło.

A wracając do kontraktów reklamowych – nie mam problemu z tym, że taki Twardoch je podpisuje i reklamuje drogie garnitury, mam tylko ból du..y, że Mercedesa dali jemu, a nie mi. Jakby mi nawet dali Skodę Fabię, to już bym się cieszył, to cały czas jeszcze pożyczam tą mojej matki.

A propos Michała Tylki, to widziałem jego nazwisko w ostatnim rozdaniu grantów na development w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Dostał pokaźną sumkę na rozwój projektu…

Dostaliśmy! Myślę, że można o tym już informować. Napisaliśmy razem treatment kolejnego filmu, tym razem pełnometrażowego. Żeby oddać sprawiedliwość: Michał napisał ok. 2/3 tekstu, ja ok. 1/3.

Do końca roku mamy nadzieję skończyć scenariusz. Mamy też już producentów, Orient Film. Ogólnie mega się jaram. Mogę zdradzić tyle, że film będzie trochę w klimacie "pastowym", ale nie będzie to ekranizacja żadnego konkretnego, już istniejącego tekstu, tylko całkowicie nowa fabuła.

To plany filmowe. A książkowe? "Edukacja" ma dość otwarte zakończenie – czy w ten sposób chciałeś sobie zostawić furtkę do wydania kontynuacji, w razie gdyby i ta powieść spotkała się z dużym zainteresowaniem?