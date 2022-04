Magiczna powieść na miarę "Paxa"

O autorce:

Lauren Wolk jest nagradzaną poetką, malarką i powieściopisarką. Zadebiutowała powieścią dla dorosłych Those Who Favor Fire, po której napisała dwie książki dla starszych dzieci: nominowany do nagrody Newbery'ego Rok, w którym nauczyłam się kłamać i uhonorowaną nagrodą Scotta O'Della Beyond the Bright Sea. Urodzona w Baltimore, mieszkała w Kalifornii, Rhode Island, Minnesocie, Kanadzie i Ohio. W końcu osiadła z rodziną na półwyspie Cape Cod.