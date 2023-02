Literacka Podróż Hestii rusza po raz trzeci

W tegorocznej edycji konkursu do kapituły dołączył również Artur Borowiński – prezes zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, a także Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Do składu tradycyjnie zapraszani są też autorzy lub autorki książek nominowanych w poprzednich edycjach. W tym roku zaproszenie to przyjęła Katarzyna Wasilkowska, autorka dwukrotnie nominowana już do Nagrody Literacka Podróż Hestii za książki "Świat Mundka" (edycja 2021) oraz "Już, już!" (edycja 2022).