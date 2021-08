"Ku wolności" - opowieść o odwadze, nadziei, człowieczeństwie i niezłomnej miłości

Utrzymywali kontakt z Faivelem Ditkowskym – karłem cyrkowym, któremu również udało się przedostać do Australii. Byli z nim bardzo blisko i stał się częścią naszej rodziny. Faivel i Kubuś byli nierozłączni. Faivel zmarł dość młodo, miał kilka schorzeń, głównie wojennych, ale jego rodzina mieszka tutaj i jesteśmy z nimi w kontakcie. Utrzymywali też kontakt z Sewkiem Szafrajzenem, cyrkowcem, który trafił do polskiego więzienia za kradzież bochenka chleba – prawdopodobnie uratowało mu to życie. Odbył także podróż przez Persję do Afryki i spotkał się z nimi w obozie dla uchodźców. Sewek przyjechał do Australii i się ożenił, utrzymywali kontakty towarzyskie, a my jesteśmy w kontakcie z dziećmi Sewka. Sewek miał bardzo trudne życie, po wojnie zmagał się ze stresem pourazowym i na długi czas opuścił rodzinę, wrócił do dzieci dopiero w późniejszych latach. Jeśli chodzi o innych wykonawców, nie wiemy. Zakładamy, że nie utrzymywali kontaktu, nigdy o tym nie wspomniano, jednak zawsze, gdy do Melbourne przyjeżdżał cyrk, Kubuś szedł na spotkanie z wykonawcami i oglądał ich występ. Z perspektywy czasu nasza rodzina uważa, że ​​mógł to robić, aby sprawdzić, czy może połączyć się z którymś ze swoich przyjaciół. Jeden z wnuków pamięta, jak spotkał się z kimś, kogo znał, gdy pod koniec lat 70-tych do Australii przybył cyrk moskiewski.