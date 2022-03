Książkowy niezbędnik dla przedstawiciela handlowego. Jakie są najlepsze książki o sprzedaży?

5. ,,Go for No! Yes Is the Destination, No Is How You Get There" Richard Fenton, Andrea Waltz - Jak się często mówi: mniej porażek wcale nie oznacza większego sukcesu. Książka ta została napisana na przekór większości publikacji i koncentruje się na pokazaniu, iż to właśnie większa liczba porażek przybliży podróż przedstawiciela handlowego do upragnionego miejsca, jakim jest osiągnięcie sukcesu. Jest to typowy poradnik, który opisuje historię przedstawiciela handlowego, który spotyka siebie z przyszłości - osobę 10 lat starszą i cieszącą się masą sukcesów sprzedażowych. Aby jednak ta wizja się spełniła, obecny bohater musi pokonać swój lęk przed porażkami oraz ograniczeniami.