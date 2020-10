Artykuł sponsorowany

Książki, które nie służą tylko do czytania

Książka jest pretekstem do budowania relacji, nauki identyfikacji i nazywania emocji, do stwarzania przestrzeni do prawdziwej rozmowy. Treść to punkt wyjścia. W myśl za tą ideą powstał nowy program edukacyjny Fundacji Zaczytani.org we współpracy z Alior Bankiem.

Książka jest tylko początkiem! Fundacja Zaczytani.org organizuje autorskie szkolenia z bajkoterapii, a wolontariusze fundacji w ramach Zaczytanej Akademii prowadzą regularne spotkania bajkoedukacyjne z dziećmi w szpitalach i domach dziecka w 13 polskich miastach. Nauka budowania jakościowych relacji to jeden z celów statutowych fundacji, a bajkoterapia jest narzędziem, który ten cel umożliwia. materiały partnera (materiały partnera) – Po raz pierwszy w naszej historii postanowiliśmy pójść o krok dalej. Stworzyć bajki edukacyjne, dzięki którym rodzice, opiekunowie czy nauczyciele poznają prawdziwą moc opowieści. Oprócz samej treści bajek przygotowaliśmy wartościowe materiały dodatkowe – mówi Michał Stępień z Fundacji Zaczytani.org. Czytaj, rozmawiaj, baw się Metoda bajkoterapii składa się z trzech elementów: czytania, omawiania i ćwiczenia. Bajki edukacyjne stworzone wraz z Alior Bankiem to kompleksowy materiał ułatwiający budowanie relacji z dzieckiem. Część merytoryczna – przygotowana we współpracy z psychologiem i terapeutą dziecięcym, a także ekspertem porozumienia bez przemocy (NVC) – wprowadza w świat bajkoterapii i podaje instrukcję, jak pracować z książką. Dorośli czytelnicy znajdą tu podpowiedzi, jak rozmawiać z dzieckiem o przeczytanej treści, aby poznać jego emocje, pomóc mu je nazwać oraz odkryć, z którymi bohaterami utożsamia się dziecko. Dodatkowo zostały zaproponowane zabawy, które pomogą dziecku lepiej przyswoić przeczytaną treść. materiały partnera (materiały partnera) Bajki zostały napisane przez duet w składzie: Boguś Janiszewski (tekst) i Max Skorwider (ilustracje), czyli kolektyw autorski Katastrofa. Są to autorzy popularno-naukowych książek dla dzieci z rysem humorystycznym. Ich najgłośniejsze tytuły to m.in. „Ekonomia”, „Mózg” czy „Polityka” – wszystko z mocno obiecującym podtytułem: „To, o czym dorośli ci nie mówią (bo często sami nie wiedzą)”. Nie taki tablet straszny, jak go malują materiały partnera (materiały partnera) Trzy bajki edukacyjne mają jeden temat przewodni odpowiadający celom edukacyjnym Alior Banku: NOWE TECHNOLOGIE. Autorzy bajek zabierają czytelników w pełen humoru świat zwierząt zamieszkujących sawannę. Tak, tam też dotarły nowe technologie! Wężyca Ulka szuka informacji w internecie, słoń Bolek ma problem z uzależnieniem od tabletu, a żółwica Justyna prowadzi bloga. Zwierzaki uczą się mądrze korzystać z cyfrowej rzeczywistości, pokazując czytelnikom, w jaki sposób wpływa to na nasze zachowania, emocje i komunikację z innymi. Bajki zostały napisane z myślą o dzieciach w wieku 7-10 lat, ale rozbawią i maluchy, i dorosłych! Z kolei narzędzia związane z bajkoterapią można z powodzeniem stosować w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat. Bajki w formie elektronicznej zostały przekazane do wszystkich szkół podstawowych w Polsce, do szkół specjalnych, a także do domów kultury i wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pobierz bajki bezpłatnie! materiały partnera (materiały partnera) Wszystkie trzy bajki edukacyjne miały swoją premierę 8 września – w dniu rozpoczęcia Wielkiej Zbiórki Książek, corocznej kampanii społecznej Fundacji Zaczytani.org. Bajki można bezpłatnie pobrać w wersji elektronicznej na stronie www.bajki.zaczytani.org. Dostępne są wersje z kolorowymi ilustracjami oraz wersje ekologiczne – w odcieniach szarości, bez ilustracji.

