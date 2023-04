Kryminalna historia z ulic Wrocławia

Gdy do detektywa zgłasza się zdesperowana kobieta, rozpaczliwie poszukująca swojego zaginionego brata, okazuje się, że los nie zdołał odebrać Grotowi wszystkiego. Pozostało mu jedno — błysk w oku, gdy poświęca się nowej sprawie. Nie ma nic do stracenia, więc jego działania są ostre i bezkompromisowe, podobnie jak postępowanie tych, którzy są w stanie posunąć się do wszystkiego, dbając o własne imię. Jak wkrótce się okazuje, zaginiony mężczyzna – dziennikarz śledczy, był na tropie zawiłej i skomplikowanej intrygi, której wyjście na jaw mogłoby zaszkodzić wielu osobom…