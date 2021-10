Kontynuacja bestsellerowego Paxa

Pax. Droga do domu to kontynuacja wielokrotnie nagradzanego i uwielbianego przez polskich czytelników Paxa, wzruszającej i ponadczasowej opowieści o chłopcu i jego lisie, o stracie i miłości, dzikiej naturze i wolności oraz wojnie. Dynamiczna akcja, głębokie emocje i uniwersalne tematy czynią z tej książki nowoczesną klasykę na miarę Małego Księcia. Pax. Droga do domu to wspaniale utkana opowieść o trudnych wyborach i uzdrawiającej mocy miłości.