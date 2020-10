KOCIOŁEK BULGOCZĄCY FANTAZJĄ!

Nakładem HarperCollins Polska do sprzedaży trafił nowy zbiór ciekawych historii w znanej i lubianej serii Poczytaj ze mną. „Kociołek opowieści” to zaproszenie do magicznego świata gatunków literackich. Baśń, epos, opowiadanie, bajka, fantasy, kryminał, reportaż… Literatura ma wiele barw. Warto pokazać je dzieciom, by odkryły bogactwo utworów, ich odcieni i kolorów w słowie oraz obrazie.

„Kociołek opowieści” to niezwykła publikacja, która ma na celu przybliżenie młodym czytelnikom różnych form i gatunków literackich. Ciekawe historie można bowiem opowiadać w najróżniejszy sposób, a ta książka jest ich pełna! Barwne opowieści i fantastyczni bohaterowie prowadzą w coraz to nowe światy, zapewniając wiele przygód. Bawią i uczą, rozwijają wyobraźnię, pobudzają emocje. Różne formy literackie pomagają dzieciom rozwinąć wrodzoną wrażliwość na słowo i obraz, a duże litery zachęcają do samodzielnego czytania. Opowieści zawarte w tym niezwykłym zbiorze to idealna pomoc w kształtowaniu gustów literackich i estetycznych, zarówno u przedszkolaków, jak i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, przez kontakt z literaturą najwyższej próby, a także wspieranie umiejętności wyboru ulubionego rodzaju literatury.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

W zbiorze znajdują się:

czarodziejska baśń o rybaku – „O rybaku, który szukał księżyca”;

zabawna bajka o mamucie, któremu znudziło się być malowidłem naskalnym, więc wyruszył w świat – „Po co komu mamut?”;

magiczne fantasy o dziewczynce, która trafiła do niezwykłego świata pełnego tajemniczych stworzeń – „Gdy pada deszcz. Przejście”;

zwariowana opowiastka o kocie dentyście i zaczarowanym zębie – „Ząb czarownicy”;

pouczający epos o walecznych ptakach, które dzielnie walczyły o swoje prawa – „Pieśń o sowie”;

wzruszający reportaż o kocie, który zaginął pewnej rodzinie podczas przeprawy z Iraku do Europy – „Kot, który zgubił dom”;

zagadkowy kryminał o kradzieży modeli planet i o dzielnych młodych detektywach – „Kosmiczna katastrofa”.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

W powstanie „Kociołka opowieści” zaangażowali się cenieni współcześni polscy pisarze, jak Zofia Stanecka, Jarosław Górski, Ewa Nowak, Joanna Olech, Emilia Kiereś, Zuzanna Orlińska, Agnieszka Frączek i ilustratorzy tej miary co Joanna Rusinek, Magda Kozieł-Nowak, Joanna Olech, Aleksandra Krzanowska, Adam Pękalski, Jola Richter-Magnuszewska, którzy wprowadzają dzieci w świat gatunków literackich.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Jak mówi Anna Dziewit-Meller, pisarka i recenzentka:

Znakomici polscy autorzy książek dla dzieci i młodzieży w zbiorze, który z najbardziej opornego ucznia może (choć na chwilę) uczynić wytrawnego polonistę. Poznawanie gatunków literackich nie musi być nudne ani trącić myszką i „Kociołek opowieści” jest na to dowodem.

Wszystkie tytuły w książce to wyśmienita zabawa zarówno dla rodzica, jak i dziecka. Rozwijają w dzieciach wyobraźnię, angażują emocje, a dodatkowo pozwalają na wartościowe spędzenie czasu z dzieckiem i rozmowy o literaturze.

Opowiastki tu zawarte to świetny pretekst do takich rozmów – zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, którzy chcieliby odkryć przed dziećmi literaturę w trochę bardziej świadomy sposób. A potem? Może przyjdzie czas na samodzielne próby literackie? Wspólne stworzenie kryminału czy napisanie reportażu z wakacji? Ten kociołek bulgocze fantazją. Tylko od nas zależy, co wyłowimy z niego chochlą ciekawości! – pisze we wstępie do książki "Kociołek opowieści” Olga Woźniak, dziennikarka naukowa i nauczycielka języka polskiego.

Według badań ponad 90% dzieci, którym opiekunowie regularnie czytają, osiąga lepsze wyniki

w nauce. Dwadzieścia minut wspólnego czytania codziennie to milion słów, które dziecko usłyszy rocznie. Dwa razy więcej słów występuje w książkach dla dzieci niż w programach telewizyjnych. „Kociołek opowieści” wydany w Poczytaj ze mną to zaproszenie dzieci do zakochania się w czytaniu już od najmłodszych lat.

