Keanu Reeves: jedyny aktor, któremu woda sodowa nie uderzyła do głowy

„Jest znakomitym, imponującym artystą. I takim samym człowiekiem. I przez całe życie był moim mentorem”. Wprawdzie każdy aktor grający z Keanu mógłby powiedzieć o nim coś takiego, ale w rzeczywistości to jego wypowiedź na temat Laurence’a Fishburne’a z wywiadu dla „The Talk”. Keanu słynie z tego, że krępuje go opowiadanie o sobie, ale w rozmowach o kolegach i koleżankach z planu pochwały wylewają się z niego strumieniami. Niewykluczone, że to, jak docenia odtwórców innych ról, ma wpływ na to, ilu artystów chce z nim ponownie współpracować.