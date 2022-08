Joseph Haydn został pozbawiony głowy. Zawinił pewien księgowy

Ale na tym nie koniec. Czas pokazał, że to Rosenbaum przechytrzył księcia. Na łożu śmierci wyznał przyjacielowi, iż głowa zwrócona Mikołajowi II nie należała do Haydna. Ta nadal pozostawała w ukryciu i po śmierci Rosenbauma wędrowała z rąk do rąk. W końcu trafiła do Gesellschaft der Musikfreunde, gdzie wystawiono ją na pokaz publiczny. Ostatecznie została złożona do grobu kompozytora dopiero w 1954 r.