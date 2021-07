JAK UNICESTWIĆ CYWILIZACJĘ – KRÓTKI PORADNIK

Dwa społeczeństwa, do czasu żyjące w symbiozie i harmonii. Jedno kreatywne, choć zarazem lekkomyślne, emocjonalne i skupione na bieżących sprawach, drugie wcielające w życie pomysły tych pierwszych, metodyczne, precyzyjne, spoglądające w przyszłość. Oba współpracują, ale co jakiś czas wybuchają między nimi konflikty, aż do tego finalnego, gdy jedna z cywilizacji ginie bezpowrotnie, a druga nie ma sił dźwignąć się z katastrofy. Czy to droga, którą podążają Zachód i Chiny? Czy czeka nas katastrofa?