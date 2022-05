Jak pakować książki w opakowania ozdobne? Krótki poradnik

Są też inne, alternatywne metody pakowania książek, na przykład utrzymane w duchu eko i zero waste. Książkę można zapakować w zwykły papier pakowy lub starą gazetę, a do ozdoby użyć sznurka pakowego, rafii czy roślin (suszonych kwiatów, gałązek, szyszek itp.). Można także wybrać japońską metodę furoshiki, polegającą na pakowaniu prezentów w tkaniny. Do pakowania używa się wielorazowego materiału, który można ponownie wykorzystać lub który może stanowić część prezentu, jeśli jest np. apaszką czy szalikiem. Ten sposób na pakowanie prezentów przypadnie do gustu osobom dbającym o środowisko.