Jak niezdarny i oceniany przez admirałów jako bezużyteczny pojazd stał się wyznacznikiem militarnej potęgi

U-9 wynurzył się 20 mil morskich od wybrzeża Holandii, by po uruchomieniu silników Diesla naładować akumulatory i wpuścić do środka świeże powietrze przez włazy. W pewnym momencie pierwszy oficer Johannes Spiess ujrzał wyłaniające się zza horyzontu maszty i poprosił do siebie dowódcę, kapitana marynarki Ottona Weddigena, który jadł śniadanie wewnątrz okrętu. U-boot zszedł pod wodę i zmniejszył dystans. Weddigen co jakiś czas wystawiał na kilka sekund peryskop, żeby on i Spiess mogli się rozejrzeć. Wysłano go z Helgolandu z zadaniem szukania statków zaopatrzeniowych kursujących między Francją i Anglią, ale zamiast tego miał przed sobą trzy ociężałe krążowniki wroga. W pierwszej chwili Weddigen pomyślał, że jednostki brytyjskie mogą stanowić straż przednią dużej floty, poczekał więc nieco, aby się przekonać, iż tak nie jest.