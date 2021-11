Jak Mikołaj Kopernik łączy technologię, naukę i kulturę?

Wyobraźcie sobie wielotomową encyklopedię, majestatycznie dominującą wśród rzędów książek na półkach biblioteki. Sięgacie po nią by wiedzieć więcej, by zgłębiać zagadnienia związane z polską kulturą, sztuką czy historią. Szukacie, przeglądacie kolejne strony, notujecie, kopiujecie, choć nie jest łatwo zapanować nad bogactwem różnorodnych, niepowiązanych ze sobą informacji…Teraz pomyślcie tylko, że już wkrótce wszystko to w formie cyfrowej znajdziecie na portalu KRONIK@. Cyfrowe dziedzictwo polskiej kultury i nauki już za chwilę otworzy przed Wami swoje podwoje.