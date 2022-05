Jacek Słomian z Krakowa został Najlepszym Młodym Mówcą roku 2022

Wystąpienia wszystkich finalistów i przebieg całości konkursu można obejrzeć na profilu facebookowym i YouTube Akademii Retoryki (organizatora konkursu). To fundacja, która promuje skuteczną komunikację, wychodząc z założenia, że retoryka to nowoczesna umiejętność niezbędna w nowoczesnym świecie, w którym co chwila musimy bronić swoich racji lub przekonywać do swoich pomysłów. – Każda rozmowa, każda prezentacja jest szansą, którą możemy wykorzystać lub zmarnować. Wielu z nas, kiedy publicznie musi powiedzieć kilka słów, marzy tylko o tym, żeby jak najszybciej skończyć. I marnuje swą szansę – tłumaczy twórca Akademii Retoryki Igor Zalewski. Jego zdaniem młodzież jest pod tym względem w szczególnie trudnej sytuacji, bo komunikuje się głównie za pomocą smartfonów a nauka zdalna przyczyniła się do zamknięcia wielu młodych ludzi. – Retoryka może ich otworzyć, a w konsekwencji ułatwić życie – przekonuje Zalewski i zaprasza na stronę akademiaretoryki.pl.