Irena Sendlerowa była heroiczną postacią, ale miała też złożoną osobowość

Z pewnością fikcja ma tendencję do umieszczania bohaterów w trudnych sytuacjach, czasami nawet niemożliwych do wydarzenia się. Ich działania są udaremniane, właśnie wtedy, gdy myślimy, że już osiągną cel. Przeszkody piętrzą się, a czas, który mają na to, by sobie z nimi poradzić, kurczy, aż dochodzimy do momentu, w którym wydaje się, że wszystko zostało stracone. To jest właśnie punkt kulminacyjny. Wtedy bohater rozwiązuje coś nieprawdopodobnego w, miejmy nadzieję, nieoczekiwany, ale także satysfakcjonujący czytelnika sposób. Prawdziwe życie nie toczy się tak schematycznie i ekstremalnie. Jako pisarz staram się tworzyć wciągającą historię i jednocześnie jak najwierniej oddać rzeczywiste wydarzenia.