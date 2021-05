Im silniejsza wiara, tym pewniejsze miejsce w niebie? Przekonaj się sięgając po „Niebiańskie Osiedle”, najnowszy kryminał Ryszarda Ćwirleja!

„Objęci i przytuleni do siebie wydawali się spać. Kobieta przyciskała głowę do piersi mężczyzny, a ten obejmował ją lewą ręką. Leżeli na rozłożonym dwuosobowym tapczanie w kolorze buroszarym, w odświętnych ubraniach, tak jakby dopiero co wrócili z kościoła. Na stole obok stała butelka po wódce, do połowy wypełniona jakimś czerwonym płynem”.