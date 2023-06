IBUK Libra, czytelnia online PWN-u, z Godłem "Teraz Polska"

"Misja jaką realizujemy poprzez IBUKA Librę wspiera komunikację naukową na polskich uczelniach, dzięki czemu przyczyniamy się do wzmacniania siły uniwersytetów w naszym kraju. Nasza platforma odegrała też dużą rolę w trakcie pandemii - udostępnialiśmy treści elektronicznie, kiedy biblioteki i uczelnie nie działały stacjonarnie. To dzięki IBUKOWI Librze daliśmy szansę na dotarcie do wiedzy, do której dostęp był w tamtym czasie bardzo ograniczony. IBUK Libra to coś więcej niż tylko czytelnia online - wiele pokoleń kształciliśmy za pomocą naszych książek, a od 15 lat rozpowszechniamy wiedzę również poprzez platformę cyfrową. Co ważne, budujemy pomost, który dostarcza treści wykładowcom i studentom. To duży potencjał, który wciąż rozwijamy. Sukces IBUKA Libry nie byłby możliwy, gdyby nie zaufanie ponad 500 bibliotek, wydawców i instytucji, którzy korzystają z naszych usług i są naszym partnerem w ciągłym rozbudowywaniu platformy. To biblioteki są w centrum procesu rozpowszechniania dostępu do wiedzy i książek, są sercem rynku książki. Jesteśmy dumni, że możemy w tym procesie uczestniczyć".