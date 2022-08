Historia Wielkopolan, którzy stanęli do walki w godzinie "W"

Wielkopolanie byli w stolicy już wcześniej, ale wysiedlenia od jesieni 1939 roku znacznie zwiększyły ich liczbę w Warszawie i co więcej, przeważnie byli to przedstawiciele elit, ludzie świadomi wagi podejmowanych działań i skuteczni. Przypomnijmy, że to wtedy z kadry Uniwersytetu Poznańskiego powstał Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, którego okupanci nigdy nie odkryli. W chwili wybuchu powstania natychmiast znaleźli się wśród walczących – i to często między dowódcami, jak pułkownik Adam Borys, dowódca słynnego batalionu "Parasol". W środowisku kibiców na ogół mało kto wie, że dowódcą plutonu NSZ, odznaczonym Orderem Virtuti Militari, był słynny po wojnie piłkarz Henryk Czapczyk. Z konspiracją związani byli m.in. lekarz profesor Janusz Zeyland, pułkownik Leon Strehl, pułkownik Franciszek Rataj; zresztą byłych powstańców wielkopolskich – wysiedlonych z macierzystych stron wśród wojskowej konspiracji warszawskiej – było wyjątkowo wielu. Pierwszym głównym delegatem rządu na kraj był najwybitniejszy prezydent miasta Poznania Cyryl Ratajski, a pierwszym naczelnikiem Szarych Szeregów (których nazwa powstała także w Wielkopolsce) – harcmistrz Florian Marciniak. Aktywnie zaangażowane były w tę walkę również kobiety. Itd., itd.