Gra o władzę

Zoraida Córdova jest autorką wielu młodzieżowych powieści fantastycznych, w tym Podpalaczki i Star Wars: A Crash of Fate, serii "Brooklyn Brujas" i trylogii "The Vicious Deep". Jej powieść Labyrinth Lost zdobyła w 2017 roku nagrodę International Book Award dla najlepszej powieści młodzieżowej. Córdova jest również współredaktorką antologii Vampires Never Get Old, a także pisze pod pseudonimem romanse. Zoraida urodziła się w Ekwadorze, a wychowała w Nowym Jorku, w dzielnicy Queens. Kiedy nie pracuje nad nową powieścią, planuje kolejne przygody.