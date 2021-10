Gotycki horror z feministycznym twistem

Meksykanka z urodzenia, Kanadyjka z wyboru, autorka świetnie przyjętych powieści Gods of Jade and Shadow, Signal to Noise, Certain Dark Things, The Beautiful Ones oraz powieści noir Untamed Shore i Velvet Was the Night. Była także redaktorką antologii, m.in. She Walks in Shadows (Cthulhu's Daughters), nagrodzonej World Fantasy Award. Mieszka w Vancouver.