Głód emocji

A co do drugiej części pytania, to dla mnie obcowanie z książką to kompletnie odmienne przeżycie od oglądania seriali. Ani lepsze, ani gorsze, po prostu inne. Seriale angażują więcej zmysłów i niejako wymuszają na widzu podążanie za tempem fabuły. Tymczasem kontakt z książką to, przynajmniej w moim odczuciu, coś o wiele bardziej intymnego, powolnego, skłaniającego do refleksji. Jasne, serial też możemy zapauzować i przemyśleć sobie kilka kwestii, ale chyba nieczęsto tak robimy. Natomiast książkę można w każdym momencie zamknąć, choćby na chwilę, tylko po to, by przetrawić przekaz autora. Można podkreślić ważne dla nas fragmenty, wracać do nich wielokrotnie. Czy wracamy wielokrotnie do wybranych scen seriali? Ja tak nie robię. Dlatego moim zdaniem książki nadal będą aktualne, bo to inne medium niż seriale. W moim przypadku o wiele bardziej angażujące, wymagające większego skupienia.