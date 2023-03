Emocjonalny rollercoaster – o książkach Katarzyny Wycisk

Książki Katarzyny Wycisk to nie tylko postacie, to piękne przesłanie, historie trudnych relacji, ciemnych stron życia, ale przede wszystkim optymizmu i siły. Opowiadają o tym, jak przetrwać najtrudniejsze chwile i w ciężkiej codzienności odnaleźć miłość, szczęście i przyjaźń. To historie o tym, co dzieje się obok nas, a z czego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Pozwalają otworzyć się na to, czego zwykle nie dostrzegamy.