Dziewczyna z Paryża - Gdy historia miesza się z teraźniejszością

Szesnastoletnia Alice spędza lato w Paryżu, ale nie przyjechała tu z New Jersey, by jeść crois-santy i spacerować wzdłuż Sekwany. Zmarła babcia zapisała jej w spadku paryskie mieszka-nie, o którego istnieniu do tej pory nikt w rodzinie nie wiedział. Jak się okazało, apartament pozostawał zamknięty przez ponad siedemdziesiąt lat.