Dziady - ciekawostki o dramacie i o Adamie Mickiewiczu

Wbrew pozorom nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno wiemy o trzech pełnych częściach, które jako osobne dramaty funkcjonują w kanonie literatury od dawna. Są to kolejno część II, część IV i część III (jak widać sam Mickiewicz nie ułatwiał pracy przyszłym badaczom swojej twórczości). Istnieje jednak jeszcze jedna część i to ta kluczowa - I. Została ona opublikowana już po śmierci Mickiewicza i składa się z niepowiązanych ze sobą scen, klimatycznie nawiązujących do części II. Badacze przez sto pięćdziesiąt lat nie mogą dojść do porozumienia czy jest to ukończony dramat czy też nie i czy miał on być otwarciem cyklu czy też jego zamknięciem.