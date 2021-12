Donald Tusk: "Dziś dla wielu jestem jednocześnie Niemiec, Ruski i Żyd"

Do dzisiaj nie wiem, czy to była zorganizowana kampania, czy to byli Rosjanie, czy to byli Polacy, czy to był PiS? Ale ilość bluzgów z gatunku, że Radek jest zażydzony, była zatrważająca. I to nie miało związku z moimi książkami czy z moimi artykułami. Było to jednak po Smoleńsku.