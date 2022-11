Dlaczego warto czytać z dzieckiem?

"Mała książka – wielki człowiek"

"Mała książka – wielki człowiek" to największa w Europie (i jednocześnie jedna z największych na świecie) kampania społeczna wspierająca rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych. Zapoczątkowana w grudniu 2017 roku akcja jest skierowana do trzech grup młodych czytelników – noworodków, przedszkolaków i pierwszoklasistów. Dzieci należące do każdej z grup otrzymują dostosowane do ich rozwoju bezpłatne Wyprawki Czytelnicze.