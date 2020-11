Dlaczego samo przyjęcie do szpitala w dobie COVID-19 nie leczy chorego?

Nie tak dawno, w środowisku Porozumienia Rezydentów burzę wywołało pismo z 14 października Wojewody Dolnośląskiego dotyczące przyjmowania pacjentów do szpitala. O ile główne założenie pisma dla laika wyda się w porządku, to takie nie jest, co zaraz wyjaśnię.

Szpital nie jest przechowalnią dla pacjentów z karetek, a samo przyjęcie do szpitala pacjentów nie leczy. Położenie chorego na korytarzu, na materacu, bo łóżek już nie ma, bez stanowiska z tlenem, bez personelu, który w tym momencie udziela pomocy na pełnym obłożeniu oddziału, kiedy pacjent ma covid-19 i niewydolność oddechową, sprawi tylko to, że ten pacjent tam umrze. Paradoksalnie lepiej, aby był w karetce pod tlenem i jechał do miejsca, gdzie będzie dla niego czekało łóżko, niż był rzucony na materac w kącik na SORze. Dyspozytor powinien mu szukać odpowiedniego miejsca do skutku. Należy wtedy zabezpieczyć jego stan na tyle, aby mógł być dalej transportowany i kierować tam, gdzie miejsce jest. Nikt z nas nie odmówił nigdy pomocy z egoistycznych zachcianek, nie ma miejsc, to nie ma. Szpital nie jest z gumy, a w dobie dominacji choroby zakaźnej, musimy pamiętać, żeby jednak jakieś normy sanitarne zachowywać. Bo jak my się zarazimy, to kto nas zastąpi?