Czy w XXI wieku, dobie podcastów, e-booków i audiobooków potrzebujemy nadal targów książki?

Paweł Ziorko: Festiwal wypełnia lukę w kalendarzu wydarzeń wydawniczych i koncentruje się na tematyce geopolitycznej – popularnej ostatnimi czasy również z uwagi m.in. na sytuację w Ukrainie - oraz na wciąż rosnącej grupie docelowej jej odbiorców. Organizatorami są nie tylko osoby na co dzień związane z magazynem "Układ Sił" i fundacją The Opportunity: Institute for Foreign Affairs, ale również twórcy podcastów Podróż bez Paszportu - Mateusz Grzeszczuk - czy Polityka Zagraniczna - Marcin Kuśmierczyk oraz wydawnictwo Zona Zero, które odgrywa bardzo dużą rolę w promocji książek o tej tematyce w Polsce. W trakcie wydarzenia, poza wspomnianymi już wcześniej ekspertami, będzie można także spotkać takich autorów, jak Bogdan Góralczyk, Grzegorz Kołodko, Grzegorz Lindenberg, Witold Repetowicz, Marek Budzisz, Robert Czulda, Michał Sadłowski, Bartłomiej Radziejewski, Maciej Pieczyński, Monika Gabriela Bartoszewicz, Thomas Orchowski, Radosław Pyffel, Łukas Olejnik, Zbigniew Parafianowicz, Dominik Hejj i Andrzej Kohut. Jest to dobra okazja do poznania się na żywo, wymiany spostrzeżeń i uwag dotyczących ich książek, ale także do chwili refleksji nad aktualną sytuacją międzynarodową – w tym także w kontekście aktualnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Nie ukrywam również, że do udziału w naszym wydarzeniu zachęca atrakcyjna i symboliczna wręcz cena biletów. Zatem jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich na nasz geopolityczny festiwal.