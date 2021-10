Ciąg dalszy nastapił! Na Jowisza! Musierowicz wciąż uzupełnia Jeżycojadę

Jeżycjadowe kompendium wiedzy

"Na Jowisza! Nadal uzupełniam Jeżycjadę 2" to nowa porcja prawie 100 alfabetycznie ułożonych haseł, które przy pierwszym spojrzeniu nasuwają myśl, iż mamy do czynienia z czymś na podobieństwo słownika wyjaśniającego od A (jak "a czas mija…) do Ż (jak "życie, życie!) zależności między rzeczywistością a literackim światem poznańskiej sagi. Nic bardziej mylnego, ponownie mamy do czynienia z rozbudowaną konstrukcją naszpikowaną poczuciem humoru, której daleko do encyklopedycznych haseł.