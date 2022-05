Chirurgia dla dorosłych

Czuję się bezsilna.

Ostatecznie praca to tylko praca. Zwłaszcza, kiedy jej warunki są ustalane wbrew woli. Oddanie wolności – to moja cena za specjalizację. Staję się częścią systemu pomimo ciągłych protestów. Pomimo, że czuję – tracę w tej pracy siebie. Czuję coraz mniej. Pacjenci kolejno tracą twarze. Godziny dłużą się. Kolejki ciągnące się krętymi meandrami czarnych punkcików. Falują powoli wraz z cząsteczkami tlenu napływającymi do płuc i wydychanym dwutlenkiem. Jest duszno. Śmierdzi. Są krzyki. Pretensje. "Jak to lekarz poszedł na obiad?!". Albo "my tutaj tyle godzin czekamy, a on poszedł jeść?". Czujące istoty. Ale jakieś obce. Krzyczą. "Boli!" Panie doktorze, pomocy!". Czasem też słyszę: "O! Jacku (lub dowolne imię), zobacz. Kobieta jest chirurgiem.". Tłumaczyłam, że tak, naprawdę jestem lekarzem i naprawdę operuję. Słyszałam również zarzut: "Pewnie, teraz wszyscy się rzucą jej pomagać, a my tu już cztery godziny czekamy!" odbijający się od zimnych kafelków podłogi i przykrywających je swoim ciałem lekarki. Straciła przytomność w drodze po herbatę, kilka sekund po opuszczeniu gabinetu. Protestowali nadal z powodu jej przerwy w pracy także po utracie przez nią przytomności. Ogromne kolejki do gabinetu to dla lekarza ogromna ilość, nieziemsko odpowiedzialnej pracy.