Bomby na cywilów, czyli zbrodnie wojenne aliantów

To nie oskarżenie, to fakty. W trakcie konferencji w Jałcie Brytyjczycy zawarli tajne porozumienie ze Stalinem w sprawie losu milionów obywateli Związku Sowieckiego, którzy w trakcie wojny znaleźli się na Zachodzie. Robotników przymusowych, jeńców wojennych, ochotników z rozmaitych jednostek zbrojnych, które walczyły przeciwko bolszewizmowi. Większość z nich nie miała oczywiście najmniejszej ochoty żeby wracać do sowieckiego „raju”. Stalin mścił się na nich bowiem w sposób straszliwy. Mimo to rząd Jego Królewskiej Mości zobowiązał się do wydania tych wszystkich nieszczęśników w ręce Sowietów.