Bezglutenowe podróże

W kuchni nie można używać mąki pszennej, jęczmiennej, żytniej czy orkiszowej, które są najoczywistszym wyborem w cukiernictwie (dzięki zawartości glutenu, wypieki są elastyczne). Autorki proponują wykorzystanie innych produktów do pieczenia. Nie są to gotowe mieszanki do wypieków – ulepszane całą gamą substancji chemicznych, ale naturalne, podstawowe składniki. Okazuje się, że cała sztuka polega na właściwych proporcjach i odpowiednim doborze „mąk alternatywnych”. Kamila i Noemi najczęściej sięgają po: ziemniaczaną, kukurydzianą, gryczaną, ryżową, orzechową, migdałową i kasztanową. Kupując takie mąki trzeba się upewnić, że są oznaczone symbolem przekreślonego kłosa. To bardzo ważne, by kupować certyfikowane artykuły spożywcze, bo wtedy jest 100% pewność co do tego, że dany produkt jest bezpieczny dla osób bezglutenowych.