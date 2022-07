Benedykt IX - papież dewiant

Nowy papież, jako Sylwester III, rządził zaledwie 3 miesiące. W tym czasie dał się jednak poznać z jak najgorszej strony. Nie dość bowiem, że miał sowicie opłacić wsparcie Krescencjuszy w swojej drodze na tron, to jeszcze szybko pojawiły się oskarżenia o paktowanie z diabłem i używanie tajemnych zaklęć do ściągania kobiet do papieskiego łoża. W efekcie, gdy w marcu 1045 roku u bram miasta pojawił się wsparty pokaźnymi siłami Benedykt (który nie został oficjalnie pozbawiony tiary i w dalszym ciągu formalnie sprawował urząd), Sylwester, nie ociągając się zbytnio, zbiegł do swoich ziomków ze Wzgórz Sabińskich. Co ciekawe, on również nie zrezygnował z tytułu papieskiego.