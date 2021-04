„Basia. Wielka księga o uczuciach” to kolejny tytuł w serii – o tym, co dla każdego przedszkolaka najważniejsze! Radość, szczęście, zaciekawienie, ale także złość, strach czy tęsknota – te i inne emocje towarzyszą dzieciom każdego dnia. Zofia Stanecka ustami Basi i jej rodziny opowiada o pięknym i bogatym świecie uczuć, a także oswaja trudne emocje.

Basia jest szczęśliwa zawsze w dzień słodyczowy. Jak sama mówi: Czasem czucia jest tak dużo, ze wylewa się na zewnątrz, krzyczy, śmieje się, tupie albo płacze. Lula czuje tremę przed występami na scenie. Mały Franek we wszystkich dorosłych budzi czułość. Babcia Krystyna martwi się o Dziadka Henryka. A Misiek Zdzisiek jest bardzo ciekawy, jak otworzyć słoik z miodem i według niego: Wszystkie uczucia są ważne. Te bulgoczące jak zupa, te skaczące jak kangur i te płaskie jak naleśnik. Uczucia się ma. One po prostu są. Czasem trudno nazwać to, co cię czuje. Można wtedy spróbować to narysować.