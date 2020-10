BASIA I WSZĘDOBYLSKIE WIRUSY

Cała rodzina Basi zachorowała. A najbardziej Basia – na tyle poważnie, że Tata zdecydował, aby zawieźć ją do szpitala. Ale nie taki wilk straszny, jak go malują! Pobyt w szpitalu jest całkiem znośny – szczególnie gdy w odwiedziny przychodzi stryj Grześ, a koleżanka ze szpitalnej sali okazuje się wielbicielką tych samych gier co Basia.