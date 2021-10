Autobiografie, które musisz usłyszeć!

Brzydki, zły i zasłuchany

Adam Ostrowski jest królem polskiego rapu. Znany przez wszystkich fanów muzyki, O.S.T.R pokazuje w swojej autobiografii, że nikomu tak łatwo tego tronu nie odda. Zresztą niewielu potrafiło by zdetronizować artystę, który na rapie zjadł zęby, a swoje teksty i muzyczne historie tworzy od początku lat dziewięćdziesiątych. "Brzydki, zły i szczery" opowiada o niełatwym życiu artysty, który miał robić karierę jako skrzypek. Los i upodobania skierowały go jednak na nieco mniej klasyczną drogę muzyczną, za którą pokochały go tysiące fanów. Miłość trwa do dziś, a raper przebył długą drogę od życia w nieustającej trasie i katorżniczej wręcz pracy, aby finalnie osiągnąć zamierzony sukces. I to nie tylko w swoim środowisku. O.S.T.R. to artysta przez wielkie A, multiinstrumentalista, znający się na akordach i nutach, który potrafi celnie zripostować niejeden dziennikarski przytyk. Na koncertach zaskakuje improwizacją i żywymi instrumentami. Wszystko to razem sprawiło, że jest tu, gdzie jest, a nagrody za jego twórczość można by zliczać w nieskończoność. Strach pomyśleć, ale ta galopująca kariera mogła się skończyć już kilka lat temu, w nagły i nieoczekiwany sposób. Ale o tym warto już posłuchać samemu …