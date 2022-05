"Arabska zdrajczyni"

Mężczyzna wkłada w akt zemsty całe swoje wątłe siły, a szaleństwo dodaje mu energii. Dyszy, rzęzi, pluje się, lecz nie przestaje. Zaatakowana usiłuje się bronić, na oślep macha rękami, co rusz udaje jej się zahaczyć paznokciem o obrzydliwą twarz mordercy, ale to nic nie daje. Traci siły w momencie, gdy damski bokser zaczyna okładać jej dekolt i piersi, bo ból jest przeogromny. Kiedy dostaje metalowego kuksańca w bok, traci dech. Na to Dżafar tylko czekał. Teraz ofiara jest tak słaba, że z łatwością uda mu się wykonać zadanie. Reputacja rodziny i jego godność osobista wreszcie zostaną oczyszczone. Nic mu nie grozi za popełnienie zbrodni honorowej, bo przecież był – i wciąż jest – mężem tej rozpustnicy, która rozwód otrzymała według niego bezprawnie. Uważa bowiem, że tylko on, tylko mężczyzna może się z kobietą rozwieść. Zatem w jego opinii Warda niezmiennie pozostaje jego żoną, a on niewierną połowicę, na dokładkę grzeszącą z innowiercą, ma pełne prawo surowo ukarać. Ma prawo zabić. Sąd mu przyklaśnie i pogratuluje głębokiej wiary i bohaterstwa. Saudyjczyk wlecze za włosy swą zmasakrowaną eks, rzuca ją na kanapę, obraca bezwolną i jęczącą na brzuch i siadając okrakiem na jej plecach, przystępuje do dzieła. Folia jest elastyczna i idealnie dopasowuje się do kształtu niegdyś ślicznej twarzy. Szczelnie zakleja usta. Zabójca owija ją dwukrotnie wokół krwawiącej głowy. Ofiara desperacko łapie powietrze, co jedynie skraca jej męczarnie, bo tlenu pod celofanem błyskawicznie ubywa. Czuje ból w płucach, palenie w gardle, drapie paznokciami tapicerkę, kopie nogami, lecz przed oczami ma jedynie mroczki. Słabnie. Mięśnie jej wiotczeją, a ciało coraz ciężej wtapia się w sofę. Zwisa bezwolnie. Ręce obsuwają się wzdłuż tułowia. Stopniowo traci świadomość. Mietek, przebiega jej jeszcze przez myśl. Kochany mój. Do zobaczenia w dżennie[3]. Będziemy tam razem na wieki…