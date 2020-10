Ambitna fotograficzka i miejscowy rozrabiaka? Skandal murowany!

Josie połowę życia spędziła na tułaczce z mamą z miasta do miasta. Po latach wracają do swojego miasteczka, by poprowadzić rodzinną księgarnię. Dla Josie to tylko krótki przystanek – swoją przyszłość wiąże z fotografią i Zachodnim Wybrzeżem, dokąd planuje się wkrótce przenieść. Plany krzyżuje jej spotkanie z Luckym – outsiderem i buntownikiem, który w dzieciństwie był jej najlepszym przyjacielem, teraz jednak daje jasno do zrozumienia, że nie chce mieć z Josie do czynienia. Wszystko zmienia pewna wyjątkowo nieudana impreza przy basenie, kiedy to ona pakuje się w poważne tarapaty, a on ratuje ją z opresji.