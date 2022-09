Amazonki Mosadu

Jeśli jesteście fanami filmów szpiegowskich, a dreszczyk emocji związany z czyhającymi na bohaterów zagrożeniami nie jest wam obcy, to koniecznie zajrzyjcie do "Amazonek Mosadu". Nie jest to produkcja filmowa, lecz scenariusz, który napisało samo życie. To zbiór historii opartych na faktach i bogatych materiałach źródłowych. Zaletą tej książki jest nie tylko interesująca forma ukazania poszczególnych sylwetek kobiet służących na rzecz Izraela, ale przede wszystkim mnogość perspektyw z jakich obserwujemy życie szpiegów. Za każdą z wojowniczek kryje się osobista, wyjątkowa, nierzadko trudna historia. Niedostępny dla wszystkich świat szpiegów nieustannie pociąga, wręcz przyciąga do siebie jakąś niewidzialną energią magnetyczną. Tajemniczość wzmaga fascynację. Nic dziwnego, że były, są i będą kobiety gotowe na związek z tajnymi służbami.