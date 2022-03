A życie toczy się dalej. Katarzyna Kalicińska daje nadzieję

W czwartym już tomie przygód Dominiki pojawia się wątek śmierci. Jak mówić o tak trudnym doświadczeniu? Jak ubrać w słowa odejście kogoś bliskiego?

W momencie, gdy bliska nam osoba umiera na chorobę nowotworową, gdy jesteśmy świadkami jej cierpienia i cała rodzina jest – przynajmniej w pewnym stopniu – przygotowana na to, co nieuniknione, to śmierć – jakkolwiek strasznie to brzmi – jest w pewnym sensie wyzwoleniem. Cały proces odchodzenia jest trudniejszy niż śmierć. Niestety nie bardzo umiemy o tym wszystkim rozmawiać. Co więcej, nie bardzo radzimy sobie także z samą chorobą. Najpierw na raka zmarła moja mama, a pół roku później tata. Nie byłam na to przygotowana, nie potrafiłam zaakceptować tego stanu rzeczy. Ból po stracie jest nie do zniesienia. I to po prostu trzeba przeżyć. Mam rodziców cały czas w sercu. Bardzo mi ich brakuje. Staram się też pamiętać tylko to, co było dobre. Takie jest życie.